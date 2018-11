Groep migranten verschanst zich op schip bij Libië

Tientallen geredde migranten weigeren aan land te gaan in Libië. Ze hebben zich verschanst aan boord van een containerschip in de stad Misrata, zei een medewerker van de Libische kustwacht woensdag.

De bemanning van het schip heeft vorige week meer dan negentig migranten gered op zee. Na onderhandelingen zouden veertien van die migranten zich bereid hebben getoond te ontschepen, zeggen hulpverleners en een kustwachtofficier. Het gaat onder meer om een Sudanese moeder en haar baby.

Anderen opvarenden weigeren resoluut het schip te verlaten. „Toen ik werd onderschept door dit schip dacht ik naar Malta of Italië gebracht te worden”, zei een 19-jarige Sudanees telefonisch. „Ik wil liever dood dan naar Libië. Dat is een gevangenis.” Een andere tiener uit Sudan vertelde dat zijn broer en een vriend in Libië zijn gedood door mensensmokkelaars.

De patstelling duurt ondertussen al enkele dagen. De kustwacht heeft hulporganisaties toestemming gegeven zich over de migranten te ontfermen, vertelde Julien Raickman van Artsen zonder Grenzen. Hij pleitte voor een geweldloze oplossing.

De geredde opvarenden komen onder meer uit Eritrea, Somalië en Bangladesh. „We hebben mensen gesproken die martelingen hebben ondergaan op de migratieroute”, zei Raickman, die wil dat de meest kwetsbare migranten niet worden opgesloten. „Het lijkt abnormaal dat de Verenigde Naties geen alternatief kan voorstellen voor die mensen.”

Rond deze tijd van het jaar neemt het aantal immigranten dat de oversteek van Noord-Afrika naar Europa probeert te maken doorgaans af vanwege de weersomstandigheden en de ruwe zee.

Begin deze weken kwam nog zeker vijf mensen zijn om het leven toen een boot met migranten zonk voor de kust van Turkije. Drie van de doden waren kinderen, aldus de Turkse kustwacht.

Het vaartuig verging bij de westelijke provincie Izmir. Twee overlevenden zwommen vervolgens naar het vasteland en sloegen alarm. Drie andere mensen zijn met behulp van vissers levend uit zee gehaald. De autoriteiten zochten de afgelopen dagen met onder meer een helikopter en boten naar andere drenkelingen. In totaal waren volgens overlevenden vijftien mensen aan boord.