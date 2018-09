Zeker tien mensen zijn gewond geraakt door een schietpartij in een appartementencomplex in Californië. Drie slachtoffers zijn er volgens de politie zeer slecht aan toe, bericht CNN.

De schietpartij vond plaats in een gemeenschappelijke ruimte in het complex, zegt de politie in San Bernardino, ten oosten van Los Angeles. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen. Er is nog niemand aangehouden.