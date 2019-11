Groep mensen gered uit ‘genezingshuis’ Nigeria

De politie heeft in de Nigeriaanse stad Lagos vijftien mensen bevrijd die vast werden gehouden in een ‘genezingshuis’, meldt de BBC. Het gaat om mannen en vrouwen tussen de 19 en 50 jaar oud. Sommigen zouden vijf jaar opgesloten hebben gezeten. Een 58-jarige man, de eigenaar van het pand, is gearresteerd.

De slachtoffers werden door hun familieleden naar het huis gebracht voor spirituele behandelingen. Zij zouden daar geholpen worden aan onder meer drugsverslavingen en mentale problemen. In plaats daarvan werden de mannen en vrouwen mishandeld en vastgeketend, volgens de verdachte „om te voorkomen dat ze zouden ontsnappen”. De man runt het zelfbenoemde genezingshuis naar eigen zeggen sinds 1986.

De politie kwam de instantie op het spoor door een tipgever. Het is niet voor het eerst dat mensen in Nigeria worden bevrijd uit een dergelijk genezingshuis. In september werden zo’n 300 mensen gevonden die aan soortgelijke praktijken werden blootgesteld. Eerder deze maand werden nog eens 67 jongens aangetroffen die werden vastgehouden in een Koranschool.