Groenlanders willen omstreden ‘koloniaal’ beeld toch houden

Inwoners van Groenland hebben besloten een omstreden standbeeld van een missionaris te laten staan in de hoofdstad Nuuk. De beeltenis van Hans Egede was vorige maand beklad met rode verf. Iemand had toen „dekoloniseren” op het monument geschreven.

De autoriteiten in Nuuk melden dat bij een stemming ruim 920 mensen aangaven dat het beeld moet blijven staan. 600 personen wilden af van de beeltenis van Egede. Die ging in 1721 naar het grote eiland en begon daar het christendom te verspreiden. Critici zien in zijn beeld een symbool van onderdrukking door Denemarken. Het dunbevolkte Groenland was voorheen een kolonie van dat Noord-Europese land.

„Het verbaast me niet dat een meerderheid het standbeeld wil behouden”, reageert parlementariër Aaja Chemnitz Larsen. „Maar dat betekent niet dat we niets moeten doen, want er is nog steeds een grote minderheid die het wil verwijderen.” De stemming is overigens niet bindend. De lokale autoriteiten hebben het laatste woord over het lot van van het beeld.

Monumenten van figuren uit de koloniale periode zijn de afgelopen maanden op meer plaatsen in de wereld het doelwit geworden van activisten. In het Britse Bristol is het beeld neergehaald van een slavenhandelaar, in de VS sneuvelden beelden van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus en in België moest de beeltenis van koning Leopold II het ontgelden. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een schrikbewind in Congo.