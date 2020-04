Groenland staat open voor Amerikaanse steun

Groenland zegt te willen luisteren naar het steunplan dat de Verenigde Staten het land willen bieden. Denemarken reageerde woensdag boos op het voorstel van de Amerikanen om Groenland met miljoenen dollars te steunen.

De Amerikaanse ambassadeur in Kopenhagen Carla Sands zei in Deense media dat het steunvoorstel is bedoeld om Groenland te beschermen tegen de „steeds agressievere houding van Rusland en China in het poolgebied”. De VS openen later dit jaar een consulaat in de Groenlandse hoofdstad Nuuk en ze willen het land steunen met miljoenen dollars.

Deense politici noemden het plan „ongehoord”. Groenland is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken. Groenlandse politici willen wel luisteren naar de Amerikanen, meldt de Deense omroep Danmarks Radio. „Het is Groenlands beleid om altijd eerst te luisteren en niet bij voorbaat nee te zeggen. We weten nog te weinig over het plan”, aldus de Groenlandse Aki-Matilda Høegh-Dam, die namens de partij Siumut in het Deense parlement zit.

In de zomer van 2019 zei president Donald Trump dat hij Groenland graag wil kopen van Denemarken. De Denen waren boos na die opmerking en zeiden dat Groenland niet te koop is, wat tot een kleine rel tussen premier Mette Frederiksen en Trump leidde. Trump annuleerde een staatsbezoek aan Denemarken.