Groene gloed van zuurstof rond Mars ontdekt

Om de planeet Mars is een groene gloed van zuurstof ontdekt. Dat is gebeurd door de Marsmissie ExoMars, meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De gloed, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het poollicht op de aarde, werd nooit eerder waargenomen in de atmosfeer van andere planeten.

Een speciaal instrument ontdekte de gloeiende groene zuurstof ongeveer 80 kilometer boven het Marsoppervlak in de atmosfeer rond de Rode Planeet, aldus het vaktijdschrift Nature Astronomy.

Op aarde wordt gloeiende zuurstof gevormd tijdens poollicht als elektronen uit de ruimte de bovenste atmosfeer raken. Deze door zuurstof „aangedreven” uitstoot van licht geeft het poollicht zijn mooie en karakteristieke groene tint, aldus ESA. Het noorderlicht is echter maar één manier waarop atmosferen van planeten oplichten.