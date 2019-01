Groen licht voor waarnemingsmissie Jemen

De VN-Veiligheidsraad heeft groen licht gegeven voor een waarnemingsmissie van zes maanden om een staakt-het-vuren in de strategisch belangrijke havenstad Hodeida in Jemen te volgen.

De raad besloot woensdag unaniem de resolutie over de inzet van 75 ongewapende waarnemers in de regio goed te keuren. In december keurde de Veiligheidsraad al de missie van een vooruitgestuurd team voor 30 dagen goed. De Nederlandse ex-generaal Patrick Cammaert zal de nieuwe missie UNMHA (de missie van de Verenigde Naties ter ondersteuning van de Hodeida-overeenkomst) leiden.

Onder bemiddeling van de Verenigde Naties waren de conflictpartijen het eens geworden over een wapenbestand in Hodeida. De stad aan de Rode Zee, waar hevig om is gevochten, is van groot belang voor de bevoorrading van het land.

Met de wapenbestand is er hoop op een verbetering van de rampzalige situatie in het land op het Arabisch schiereiland. Na meer dan vier jaar burgeroorlog gaat Jemen volgens de VN gebukt onder de ernstigste humanitaire crisis ter wereld. Miljoenen mensen lijden honger en voor 250.000 mensen dreigt de hongerdood.