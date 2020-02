Groen licht in Franse Senaat voor wet rond ivf

Met een meerderheid van tien stemmen is een omstreden wetsvoorstel rond bio-ethiek dindagavond aangenomen in de Franse Senaat.

Het meest bediscussieerde onderdeel van de wet maakt het voor alleenstaande en lesbische vrouwen mogelijk een ivf-behandeling te ondergaan. De Senaat aanvaardde dat voorstel met 153 stemmen voor, 143 tegen en 45 onthoudingen.

De wetstekst gaat nu nog voor een tweede lezing terug naar de Franse Tweede Kamer: de Assemblée nationale. Dat orgaan keurde de tekst in de eerste lezing in oktober goed met 359 stemmen voor, 114 tegen en 72 onthoudingen.

De Senaat bracht een behoorlijk aantal wijzigingen in het wetsvoorstel aan. Zo verwierp ze het plan om embryo’s voor niet-medische doeleinden te mogen bewaren. Er komt bovendien een nieuw debat over het ouderschap van kinderen die in het buitenland via draagmoederschap zijn geboren. In die mogelijkheid voorziet de nieuwe Franse wet niet.

Tegenstanders van de wet bezwoeren dinsdagavond door te gaan met hun protesten. Ze demonstreerden de afgelopen twee weken voor het Senaatsgebouw.