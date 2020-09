Groen licht Europa voor ontstekingsremmer bij corona

Ernstig zieke coronapatiënten mogen binnenkort waarschijnlijk een bestaande ontstekingsremmer krijgen. Een lage dosis van dat middel, dexamethason, kan de kans dat ze de besmetting overleven vergroten. De toezichthouder voor medicatie in Europa, het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam, staat daarom achter het gebruik van het middel.

Dexamethason is bedoeld voor coronapatiënten die extra zuurstof krijgen of helemaal aan de beademing liggen. Zij zouden tien dagen lang zes milligram per dag moeten krijgen. Op elke acht beademde patiënten kan dexamethason één sterfgeval voorkomen, meldde de universiteit van Oxford in juni na een proef met meer dan 6000 deelnemers. Bij patiënten die zuurstofondersteuning krijgen, zou dexamethason 1 sterfgeval op elke 25 patiënten kunnen voorkomen.