Groeiende zorgen om Franse ouderen in coronacrisis

De situatie in Franse centra voor ouderen verslechtert steeds meer tijdens de coronacrisis. Tot dinsdag waren in de verpleeg- en bejaardenhuizen 3200 mensen aan een besmetting bezweken. Dat is bijna een derde van alle overleden slachtoffers in Frankrijk.

Het hoofd van het verbond van openbare ziekenhuizen heeft een brandbrief gestuurd aan minister van Volksgezondheid Olivier Véran. De instellingen bevinden zich „in een absolute noodsituatie”, schrijft Frédéric Valletoux. „Het risico groeit dat oudere mensen sterven zonder de noodzakelijke verpleging”.

Er moet snel meer personeel komen voor de instellingen. „Het is nog altijd mogelijk het ergste te voorkomen”, aldus Valletoux. Maar in Frankrijk is een steeds groter tekort aan verplegend personeel. De vraag groeit en steeds meer verpleegkundigen vallen uit door ziekte.