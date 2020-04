Groeiend ongeduld in VS over lockdown

Wie het besluit neemt of de lockdown wordt opgeheven, is in de VS geen punt van discussie meer. Dat zijn de gouverneurs van de staten. Maar ze moeten wel haast maken, vindt Trump. Mensen worden ongeduldig.

Volgens de richtlijnen van president Donald Trump voor het heropenen van de economie, moet het aantal coronagevallen veertien opeenvolgende dagen dalen, alvorens een staat de beperkingen geleidelijk kan opheffen. Volgens de president zouden 29 staten relatief snel weer open kunnen. Hij wijst op staten als Montana, Wyoming en North Dakota, die tot nu toe slechts in beperkte mate zijn getroffen. „Dat is heel anders dan in New York of New Jersey.”

Rond Pasen ontstond in de VS een debat over de vraag wie bevoegd is het besluit tot een herstart van de economie te nemen. Trump zei toen dat hij dat moest doen, hetgeen door staatsrechtgeleerden werd betwist. Eind vorige week erkende de president dat niet het Witte Huis, maar de gouverneurs een dergelijke beslissing nemen. Trump: „Als staten gesloten moeten blijven, zullen we dat toestaan. Als gouverneurs denken dat het tijd is om te heropenen, zullen we ze de vrijheid en de begeleiding bieden om die taak te volbrengen.”

Coronatesten

Texas en Vermont kondigden als eerste staten aan de maatregelen te versoepelen. In enkele andere staten wordt gekeken naar de mogelijkheden voor verruiming. Meerdere gouverneurs zeggen echter de economie pas weer echt te willen opstarten als er voldoende coronatesten beschikbaar zijn.

Juist op dat punt leeft er bij veruit de meeste gouverneurs veel zorg. De Food and Drug Administration (FDA), die onder andere toezicht houdt op medicijnen, gaf twee weken geleden aan negentig –meest Chinese– bedrijven toestemming om testen op de markt te brengen, zodat het tekort snel kon worden weggewerkt. Zondag bleek echter dat een belangrijk deel van deze testen niet betrouwbaar is.

Gezondheidsexperts in Amerika benadrukken voortdurend dat de blijf-thuis-maatregelen noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Inmiddels zijn in de VS meer dan 40.000 mensen aan het virus overleden en bijna 800.000 besmet.

In steden als New York en Detroit, brandhaarden van de epidemie, lijkt de toename van het aantal slachtoffers enigszins af te vlakken. De vrees van experts is dat dat weer toeneemt, als de regels worden versoepeld. Burgemeester Bill de Blasio van New York zei maandag dat het nog weken of zelfs maanden kan duren voordat de metropool New York weer opengaat. „Vooral de federale regering moet het bericht krijgen dat dit nog niet voorbij is. En als je doet alsof het voorbij is, zal het alleen maar als een boemerang terugkomen en het erger maken.”

Tegen het handhaven van de beperkende maatregelen werd de achterliggende dagen op meerdere plekken in de VS geprotesteerd. In Montana ging dat om een kleine groep mensen; in Michigan waren het er duizenden. De demonstranten eisen dat het land weer opengaat, zodat ze weer aan het werk kunnen. De lockdown doet volgens hen meer kwaad dan goed.

Een deel van de betogers riep om het ontslag van Anthony Fauci, de immunoloog van de Amerikaanse regering. En bij protesten in Michigan riepen tegenstanders luid om de opsluiting van hun gouverneur Gretchen Whitmer – „Lock her up!” Opvallend was dat president zich vrijdag in een serie tweets achter de protesten leek te scharen. Trump riep op tot de ‘bevrijding’ van Michigan, Minnesota en Virginia. Daarmee wekte de president de indruk dat hij zijn eigen richtlijnen ter discussie stelt.

Volgens The Washington Post komt de oproep tot protesten van een kleine groep pro-wapenactivisten. Zij mobiliseren de demonstranten via Facebookgroepen, die zijn opgericht door drie broers die tot een grote wapenlobbyclub behoren. Zij hebben opgeteld zo’n 200.000 volgers. Ze roepen op tot verzet tegen de „excessieve quarantainemaatregelen” en delen links naar sites die de ernst van het virus afzwakken.

Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York zei begrip te hebben voor het verlangen van mensen naar versoepeling van de regels. „Je hebt geen demonstraties nodig om wie dan ook in dit land te overtuigen dat we weer aan het werk moeten, dat we de economie aan de gang moeten krijgen en dat we onze huizen uit moeten.” Maar hij waarschuwde wel voor overhaaste stappen.