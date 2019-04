Groei koraal Great Barrier Reef flink gedaald

Voor het eerst hebben onderzoekers een significante daling geconstateerd in de aanmaak van nieuwe koralen in het Great Barrier Reef. Het aantal jonge koralen in het grootste koraalrif van de wereld is met 89 procent gedaald. De opwarming van de aarde zorgde in 2016 en 2017 voor koraalverbleking. „Dode koralen maken geen baby’s”, zegt onderzoeker Terry Hughes van de James Cook University in de Australische regio North Queensland.

Koraalverbleking treedt op bij een stijging van de zeetemperatuur of verzuring van het water. De algen die kleur geven aan het koraal gaan dood. Veel volwassen koralen stierven door de extreme hitte en nooit eerder kwam er zo weinig nieuw koraal bij. Op sommige stukken aan de noordzijde van het rif, dat dichter bij de evenaar ligt, liep het aantal nieuwe koralen terug met 95 procent.

Een van de meest diverse ecosystemen ter wereld werd altijd geacht zichzelf te kunnen herstellen. De studie, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, heeft daar twijfels over. Vorig jaar werden zo weinig nieuwe koralen geboren dat het de vraag is of het rif in staat is om dat te herstellen. „De veerkracht van het rif is aangetast.”

De verwachte groei van extreme klimaatomstandigheden zal het rif verder testen. Als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt beperkt zal het Great Barrier Reef volgens de Australische wetenschappers vaker verbleken. Vanaf 2035 tweemaal per decennium en per 2044 zelfs jaarlijks.