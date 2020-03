Groei infecties in Duitsland neemt iets af

Voorzichtige optimistische geluiden uit Duitsland. De groei van het aantal coronabesmettingen is iets aan het afnemen. Of de trend doorzet, is met zekerheid pas woensdag te zeggen, aldus het Duitse gezondheidsinstituut Robert Koch-Institut.

De instantie vermoedt dat de maatregelen tegen verdere verspreiding van het virus hun vruchten beginnen af te werpen. En de regering kondigde zondag verdere stappen aan, zoals een contactverbod. Buiten mogen hooguit twee personen bij elkaar zijn, families en andere huishoudens uitgezonderd.

De gemiddelde leeftijd van de coronapatiënten in Duitsland is 45 jaar, die van de coronadoden 82 jaar.