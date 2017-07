Grimmige sfeer rond verkiezing Venezuela

De omstreden verkiezing in Venezuela gaat zondag gepaard met geweld. Betogers botsten op meerdere plaatsen met veiligheidstroepen. Ook schoten onbekenden een regeringsgezinde kandidaat dood in zijn woning.

Bijna 20 miljoen Venezolanen kunnen zondag een stem uitbrengen op kandidaten voor een grondwetgevende vergadering van 545 leden die vergaande politieke hervormingen kan doorvoeren. Aan de stembusgang gingen maanden van demonstraties tegen de regering vooraf, waarbij zeker 115 mensen om het leven kwamen.

Tegenstanders van de socialistische regering lieten ook zondag van zich horen. Betogers blokkeerden op meerdere plaatsen in het land wegen. Dat leidde tot confrontaties met veiligheidstroepen. Volgens getuigen opende een groep mannen in deelstaat Táchira op twee plaatsen het vuur op actievoerders. In hoofdstad Caracas zouden agenten op motoren gewond zijn geraakt toen een bom ontplofte.

De autoriteiten bevestigden dat dit weekend zeker zes personen om het leven zijn gekomen. Zo werd kandidaat José Félix Pineda (39) doodgeschoten in zijn woning in deelstaat Bolívar. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie tijdens een overval. De socialistische gouverneur van de deelstaat sprak over een „politieke huurmoord” en wees met een beschuldigende vinger naar de oppositie.

De verkiezing wordt geboycot door de oppositie, die de stembusgang ziet als een truc om het parlement verder buiten spel te zetten. Kiezers kunnen niet voor of tegen de raad stemmen: ze kunnen alleen een stem uitbrengen op overwegend regeringsgetrouwe kandidaten. Zo staan onder meer de vrouw en zoon van president Nicolás Maduro op de kieslijst.