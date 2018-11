Grimmige acties en chaos op Franse wegen

Zeker 125.000 mensen hebben zaterdag actie gevoerd tegen de hoge brandstofprijzen in Frankrijk en het economische beleid van president Emmanuel Macron. De actievoerders hielden onder meer langzaamaanacties en blokkades op wegen en voor tunnels.

Bij een van de wegblokkades kwam een demonstrant om het leven. Bij de acties raakten 47 mensen gewond, van wie drie ernstig.

De demonstranten, die de gele vesten worden genoemd, veroorzaakten met hun acties grote opstoppingen. Ook blokkeerden zij de toegangswegen naar vliegvelden, onder meer die van Toulouse. De acties volgen op oproepen via sociale media. De demonstraties werden ook via sociale media gecoördineerd.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken telde ruim 2000 plaatsen waar actie werd gevoerd. De sfeer bij sommige actieplaatsen was grimmig. Bij de plaats Pont-de-Beauvoisin in de Savoie viel een dode toen een vrouw een actievoerster aanreed. De automobiliste wilde haar dochter naar het ziekenhuis brengen en raakte in paniek toen ze niet verder kon.

De blokkades en opstoppingen leidden tot verschillende andere ongevallen en ruzies met boze automobilisten. De politie pakte zeventien mensen op. Bij de ingang van een tunnel onder de Mont Blanc gebruikte politie traangas om de weg vrij te maken.

Ook in sommige steden gingen demonstranten de straat op. Zoals in de haven van Marseille en langs de Champs Elysees in Parijs.

Volgens de boze automobilisten is de regering verantwoordelijk voor de stijging van de brandstofprijzen door de invoering van een speciale groene belasting. Volgens de regering is dat maar deels de oorzaak en is het grootste deel van de stijging veroorzaakt door de prijzen op de oliemarkt. Premier Édouard Philippe noemde de acties onacceptabel.