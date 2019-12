Griekse tanker bestormd bij Kameroen

Acht zeelieden zijn ontvoerd en een gewond geraakt tijdens een gewapende bestorming van een Griekse tanker voor de kust van Kameroen, zeiden de Griekse autoriteiten dinsdag.

Het Griekse ministerie van Scheepvaart zei dat de tanker ‘Happy Lady’ twee zeemijlen verwijderd was van de haven van Limboh in Kameroen toen het schip werd bestormd door gewapende personen. Vijf Grieken, twee Filipijnen en een Oekraïner werden gekidnapt en een Grieks bemanningslid raakte gewond, zei het ministerie. De tanker had een bemanning van 28 mensen.

De Afrikaanse regio staat bekend om z’n piratenaanvallen en kapingen. Ontvoeringen en piraterij voor losgeld komen er geregeld voor. Volgens het Internationale Maritieme Bureau geldt de Golf van Guinee als gevaarlijkste gebied ter wereld wegens piraterij.