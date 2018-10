Griekse redder duizenden migranten overleden

De Griekse kustwachtofficier Kyriakos Papadopoulos, die met zijn bemanning duizenden vluchtelingen en andere migranten redde uit de wateren van de Egeïsche Zee, is overleden. Papadopoulos werd internationaal bekend door de documentaire 4,1 Miles, die vorig jaar werd genomineerd voor een Oscar. Hij is 44 jaar geworden. De kustwacht maakte woensdag bekend dat Papadopoulos is overleden aan een hartinfarct.

De kustwachtkapitein en zijn manschappen redden tijdens de piek van de vluchtelingencrisis zeker vijfduizend mensen uit de golven, die ze naar het eiland Lesbos brachten. De Griekse minister van Scheepvaart prees woensdag zijn inzet. Hij zei dat Papadopoulos ,,midden in de zware financiële crisis de waarden van het humanisme trouw is gebleven''.

In 2015 en 2016 maakten meer dan een miljoen migranten de oversteek tussen Turkije en de Griekse eilanden. Minstens 1200 mensen overleefden de overtocht niet.