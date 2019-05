Griekse premier dreigt met regeringscrisis

Kort voor de Europese verkiezingen wil de Griekse premier Alexis Tsipras deze week het parlement opnieuw vragen of het nog vertrouwen heeft in de regering. Hij riskeert daarmee een regeringscrisis. Er is een debat van drie dagen gepland, voordat het naar verwachting op vrijdag tot een stemming komt, meldden Griekse media dinsdag.

Een motie van afkeuring van de conservatieve oppositiepartij Nieuwe Democratie (ND) tegen Pavlos Polakis, de viceminister van Volksgezondheid van de linkse regering van Tsipras, was hieraan voorafgegaan. Die had zich denigrerend uitgelaten over een gehandicapte ND-politicus. De regering stelde daarop dat als men kritiek heeft op een minister, men dan ook gelijk de hele regering op de proef kan stellen.

Politieke waarnemers beschouwen de stap van Tsipras als een schermutseling vóór de Europese verkiezingen. Tijdens het meerdaagse debat heeft de regerende partij Syriza ruimschoots gelegenheid om campagne te voeren.

Tsipras had begin dit jaar ook al de vertrouwensvraag gesteld en met een krappe meerderheid in het Griekse parlement gewonnen. In Griekenland vinden uiterlijk in oktober parlementsverkiezingen plaats; de Europese verkiezingen worden gezien als graadmeter.