Griekse politie stopt migranten naar Nederland

De Griekse politie heeft op luchthavens op het eiland Kreta ruim vijftig migranten gearresteerd waarvan een deel naar Nederland wilde. De in totaal 31 vrouwen en 25 mannen hadden valse paspoorten en identiteitsbewijzen bij zich. Anderen hoopten met de valse reisdocumenten naar Duitsland, Italië, Frankrijk, Polen of Zwitserland te kunnen.

Tijdens de vakantieperiode komt het regelmatig voor dat migranten met vervalste documenten kort voor vertrek op Griekse luchthavens worden tegengehouden. Dat is ook dit seizoen het geval, ondanks het aanzienlijk lager aantal vakantievluchten door de coronapandemie. Door het schaarse aanbod doen smokkelaars goede zaken, ook omdat de route over land door de Balkan grotendeels is gesloten. Een vals reisdocument kost op de zwarte markt tussen de 500 en 3000 euro, afhankelijk van de kwaliteit.