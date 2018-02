Griekse ministers weg na rel over huurtoeslag

De Griekse minister van Economische Zaken, Dimitris Papadimitriou, is afgetreden na een rel over een huurvergoeding voor zijn vrouw, Rania Antonopoulou. Zij trad maandag af als onderminister belast met sociale solidariteit, nadat er ophef was ontstaan over een vergoeding van de overheid om een chique appartement in Athene te huren.

Antonopoulou erkende dat ze enkele jaren geleden in totaal 23.000 euro aan overheidsgeld voor de huur heeft aangevraagd en ontvangen. Ze stelt de wet niet te hebben overtreden, maar is bereid het terug te storten. Volgens de Griekse krant Kathimerini zal premier Alexis Tsipras de gelegenheid aangrijpen de samenstelling van zijn regering dinsdag te wijzigen.

Het ‘ministersechtpaar’ was volgens Griekse media ‘het rijkste stel’ in de regering. In 2015 verdienden ze in totaal 450.000 euro en ze zijn eigenaars van tal van panden in binnen- en buitenland.