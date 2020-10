Griekse mijnenveger botst met Portugees containerschip

Twee Griekse bemanningsleden van een mijnenveger zijn dinsdag gewond geraakt doordat hun marinevaartuig in botsing kwam met een Portugees containerschip. Dat gebeurde bij de haven van Pireaus in Griekenland.

Volgens Griekse media was het een wonder dat er niet meer slachtoffers waren omdat de mijnenveger bijna „doormidden was gesneden” door het Portugese vaartuig. De oorzaak van de aanvaring is niet bekend.

Direct na de botsing kwam een grote reddingsactie op gang om de 27 bemanningsleden van het Griekse schip van boord te halen. Het Griekse schip maakte water maar is niet gezonken. Het is naar Pireaus gesleept. Het Portugese schip is aan de ketting gelegd in afwachting van een onderzoek naar het incident.