Griekse ex-premier Mitsotakis overleden

De voormalige Griekse premier Konstantinos Mitsotakis is maandag op 98-jarige leeftijd overleden. De op Kreta geboren Mitsotakis was een van de belangrijkste liberale centrumrechtse politici van het land. In de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet en werd door de nazi-bezetters ter dood veroordeeld.

Mitostakis werd in 1946 tot parlementslid gekozen. Hij trad zes jaar later voor het eerst tot een regering toe. Hij was onder meer minister van Financiën, van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken. Begin jaren negentig werd hij als leider van de partij Nieuwe Democratie (ND) premier.

Hij waarschuwde destijds meerderde malen voor de kwalijke gevolgen van te hoge overheidsuitgaven. Premier Mitsotakis hield de Grieken voor dat ze niet konden doorgaan met veel meer uitgeven dan ze verdienen. Hij deed ook pogingen staatsbedrijven te privatiseren en de macht van vakbonden te breken.

In 2014 zette hij een punt achter zijn politieke loopbaan. Onder zijn nakomelingen zijn de huidige leider van ND, zoon Kyriakos Mitsotakis, en dochter Dora Bakogianni die minister van Buitenlandse Zaken en burgemeester van Athene is geweest.