Griekse betogers gaan Truman-beeld te lijf

Griekse betogers hebben in Athene geprobeerd een standbeeld neer te halen van Harry Truman, de voormalige president van de Verenigde Staten. Ze gingen het beeld van de Amerikaan te lijf tijdens een demonstratie tegen de aanval van Amerikanen en bondgenoten op doelen in Syrië.

Een getuige zei dat de betogers onder meer probeerden om door de voeten van ‘Truman’ te zagen. Ook deden de aanhangers van de communistische partij naar verluidt een poging het standbeeld met touwen omver te trekken. Ze slaagden niet in hun opzet: de oproerpolitie greep in en vuurde traangas af om de menigte uiteen te drijven.

„Wat we vandaag deden was een symbolische daad tegen de VS en de oorlog”, zei een lid van de linkse groep PAME. „Het standbeeld is een symbool van het imperialisme en de VS in Griekenland.” Activisten hebben al eerder hun woede gekoeld op de beeltenis van Truman. Het standbeeld is in het verleden onder meer besmeurd met verf.