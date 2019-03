„Griekse bestuurders vervolgd om natuurbrand”

Griekse aanklagers vervolgen twintig mensen vanwege de dodelijke natuurbrand van afgelopen zomer. Het gaat onder meer om de gouverneur van Attica en twee burgemeesters van plaatsen in dat gebied, zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters.

De verwoestende natuurbrand trok afgelopen zomer onder meer door de badplaats Mati in Attica. Er vielen honderd doden. De autoriteiten kregen naderhand het verwijt een potje te hebben gemaakt van de reddingsoperatie. Die zou traag uitgevoerd en slecht gecoördineerd zijn.

Aanklagers hebben inmiddels een 292 pagina’s tellend rapport opgesteld. Zij concluderen dat inderdaad sprake was van een „serie fouten” bij de aanpak van de ramp, die volgens de autoriteiten is veroorzaakt door brandstichting. Het Openbaar Ministerie stelt onder meer vervolging in vanwege dood door schuld, zegt de bron.