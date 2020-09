Grieks vluchtenlingenkamp Moria nagenoeg verwoest door brand

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is nagenoeg geheel verwoest door een brand woensdag. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd.

Volgens brandweerlieden waren er geen gewonden, maar had een onbekend aantal mensen last van ademhalingsproblemen door het inademen van rook.

Door de brand brak grote paniek uit onder de bewoners. De vluchtelingen zitten veelal langs wegen rond het kamp. Honderden migranten probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten maar werden tegengehouden door de Griekse politie.



Het overbevolkte vluchtelingenkamp was sinds donderdag in quarantaine nadat er vorige week woensdag de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Inmiddels zijn dat er 35.

Volgens hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling, die met haar medisch team uit kamp Moria is geëvacueerd, was het dinsdagavond onrustig in Moria en protesteerden vluchtelingen uit onvrede over de lockdown die er was ingesteld. Sindsdien heerste volgens haar een gespannen situatie in het kamp. „Er is geen medisch plan van de Griekse overheid om op te volgen en te voorkomen dat er paniek ontstaat", aldus Arendsen. „Ook de informatievoorziening vanuit de Griekse overheid is slecht."



Over de oorzaak van de brand doen meerdere verhalen de ronde, aldus het Duitse persbureau DPA. Sommige kampbewoners zeggen dat Griekse eilandbewoners de branden hebben aangestoken. In andere berichten wordt gemeld dat vluchtelingen zelf branden hebben gesticht en daarna de brandweer hebben gehinderd bij het blussen.