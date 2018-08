Grieks toeristeneiland zonder stroom

Het onder toeristen populaire Griekse eiland Hydra is getroffen door een grote stroomstoring. Inwoners en vakantiegangers zitten al sinds afgelopen weekend zonder elektriciteit. Daardoor ontdooiden ingevroren levensmiddelen en moest verse vis worden weggegooid.

Door de problemen zien hoteliers op het eiland hun klanten vertrekken. Honderden toeristen zouden al zijn weggegaan. De storing heeft ook gevolgen voor de watervoorziening. Volgens Griekse media werken sommige pompen niet meer.

Burgemeester Giorgos Koukoudakis stelde maandagochtend dat twee generatoren worden verwacht. Hij zei tegen dagblad Kathimerini dat zich in deze periode veel bezoekers op het eiland bevinden. „Dit maakt een erg slechte indruk”, concludeerde hij.

Het is nog onduidelijk waar het probleem in het elektriciteitsnet zich precies voordoet. Hydra wordt via een kabel over de zeebodem van stroom voorzien.

Hydra ligt bij het schiereiland Peloponnesos, ten zuidwesten van Athene.