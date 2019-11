‘Grieks schip veroorzaakte olielek Brazilië’

Een schip dat onder Griekse vlag vaart is mogelijk verantwoordelijk voor het olielek dat sinds september tientallen stranden in Brazilië heeft vervuild. Dat maakte de Braziliaanse federale politie vrijdag bekend. Brazilië wil een schadevergoeding eisen van de verantwoordelijke voor de olieramp.

De politie vermoedt dat een Grieks schip de olie lekte op zo’n 700 kilometer voor de Braziliaanse kust. Waarschijnlijk gebeurde dat tussen 28 en 29 juli, nadat het schip een tussenstop had gemaakt in Venezuela en koers zette richting Singapore.

Aan de hand van satelliet- en navigatiedata kon de politie aantonen dat het verdachte schip als enige in de buurt was van het gebied waar de olie in zee terechtkwam.

De Braziliaanse politie voert huiszoekingen uit bij adressen die gelieerd zijn aan een Grieks bedrijf. Voor verder onderzoek naar het schip, zijn bemanning en het Griekse bedrijf is hulp gevraagd aan Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie.

Sinds september spoelen verspreid over ruim 2000 kilometer aan kustlijn olieresten aan. Tientallen dieren gingen dood door de milieuramp. 2000 ton aan resten is inmiddels opgeruimd. Het opruimen verloopt moeizaam, omdat het om ruwe olie gaat. Die blijft in tegenstelling tot de meeste olieresten niet drijven aan de oppervlakte.