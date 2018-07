Grieks plaatsje Mati herdenkt slachtoffers

In het Griekse plaatsje Mati zijn zondag de slachtoffers herdacht van de grote natuurbrand eerder deze week. Rouwende mensen kwamen in een kerk bijeen, waar ze een kaarsje opstaken voor de overledenen. „Sommigen overleefden het, maar voor degenen die stierven hoop ik dat ze het goed maken in de hemel”, liet een 77-jarige inwoonster weten.

De natuurbrand verwoestte een groot deel van het dorp. De Griekse regering kreeg veel kritiek over zich heen vanwege de ramp. Bij de brand zijn minstens 91 mensen om het leven gekomen, meldde de brandweer zondag op televisie. 25 mensen worden nog vermist.

Nog niet alle gevonden lichamen zijn geïdentificeerd. Dat kan enkele dagen duren, aldus de brandweer. Pas dan zal duidelijk worden hoeveel lichamen nog exact geborgen moeten worden.