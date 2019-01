Grieks parlement keurt naam Macedonië goed

Het Griekse parlement heeft ingestemd met de deal over de naamswijziging van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Daarmee komt na tientallen jaren een einde aan het slepende conflict over de namenkwestie. Macedonië had het akkoord met de Grieken eerder al goedgekeurd.

Het langlopende conflict tussen Athene en Skopje draaide er om dat Griekenland ook een provincie heeft die Macedonië heet. Vanwege het gekibbel over de naam lag Griekenland lang dwars bij toetreding van het buurland tot de Europese Unie en de NAVO. De landen spraken uiteindelijk af dat Macedonië voortaan Noord-Macedonië gaat heten.

Die deal ligt aan beide kanten van de grens erg gevoelig. Zo verzamelden zich donderdag nog duizenden betogers bij het Griekse parlement, waar ze hun ongenoegen luidkeels duidelijk maakten. Sommige demonstranten scandeerden „verraders”.

De Europese Commissie verwelkomt de uitslag. Voorzitter Jean-Claude Juncker, buitenlandchef Federica Mogherini en commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) prijzen in een verklaring „de politieke moed, het leiderschap en de verantwoordelijkheid van partijen aan alle kanten om een van de meest gewortelde conflicten in de regio op te lossen. We kunnen nu al met vertrouwen zeggen dat Athene en Skopje vandaag een nieuwe bladzijde hebben geschreven in onze gezamenlijke EU-toekomst.”

EU-president Tusk feliciteerde de premiers van beide landen, Zoran Zaev en Alexis Tsipras. „Ze hadden verbeelding, ze namen risico en waren bereid hun eigen belangen op te offeren voor een groter geheel. Een onmogelijke missie is volbracht.” Ook vanuit het Europees Parlement kwamen positieve reacties.

NAVO-chef Jens Stoltenberg zei uit te zien naar het moment dat de toekomstige republiek Noord-Macedonië lid wordt van het militaire bondgenootschap.