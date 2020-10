Grieks-orthodoxe priester neergeschoten in Zuid-Franse Lyon

Een Grieks-orthodoxe priester is zaterdag neergeschoten voor zijn kerk in het Zuid-Franse Lyon. De dader maakte zich uit de voeten maar kon later worden aangehouden, is van een bron bij de politie vernomen. Over het motief van de daad was nog niets bekend. Het kan een persoonlijke afrekening zijn geweest, melden Franse media.

Inmiddels is een onderzoek naar moord geopend. Naar verluidt wordt de zaak tot nu toe niet als een terreurdaad beschouwd.

De geestelijke werd twee keer beschoten toen hij de kerk aan het sluiten was. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. De priester zou in het verleden ruzie hebben gehad met een man die hem toen ook aanviel.

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Donderdag werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Onlangs was een leraar onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Volgens de nieuwswebsite Actu17 heeft de politie van de Franse hoofdstad Parijs mogelijk een nieuwe aanslag verijdeld. Een man met een groot keukenmes en een koran kon op straat worden gearresteerd.

De moeder van de 20-jarige verdachte had alarm geslagen nadat haar zoon had gezegd dat hij een aanslag wilde plegen en de woning had verlaten. De politie begon meteen een grote zoektocht. Hij kon al vrij snel worden aangehouden. De politie onderzoekt nu wat de verdachte daadwerkelijk van plan was.