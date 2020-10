Grieks-orthodoxe priester neergeschoten in Zuid-Franse Lyon

Een Grieks-orthodoxe priester is zaterdag neergeschoten voor zijn kerk in het Zuid-Franse Lyon. De dader maakte zich uit de voeten, aldus de politie. Over het motief van de daad was nog niets bekend.

De geestelijke werd twee keer beschoten toen hij de kerk aan het sluiten was. Hij raakte levensgevaarlijk gewond.

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Donderdag werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Onlangs was een leraar onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.