Grieks Macedonië-debat loopt uit

Het debat in het Griekse parlement over het Macedonië-akkoord met Skopje is donderdag zodanig uitgelopen dat de stemming naar vrijdagmiddag is verschoven. Voorzitter Nikos Voutsis zei op tv dat liefst 205 afgevaardigden van de 300 zich hebben gemeld om hun zegje te doen over de naamwijziging van het buurland in Noord-Macedonië. Aan het eind van de middag was amper de helft aan de beurt gekomen.

De Griekse premier Alexis Tsipras kwam vorig jaar met zijn Macedonische collega Zoran Zaev tot overeenstemming over de nieuwe naam, waarmee een eind zou komen aan bijna dertig jaar bekvechten. Zaev heeft het voorstel inmiddels langs alle politieke afgronden geloodst, Tsipras krijgt de toestemming waarschijnlijk vrijdag.

De Griekse conservatieven en nationalisten blijven tegen vanwege de eigen noordelijke provincie Macedonië. De communisten verzetten zich tegen het aanstaande NAVO-lidmaatschap van Noord-Macedonië. Donderdag stonden 1500 politieagenten paraat om demonstraties in goede banen te leiden. Zondag gingen zo’n 60.000 tegenstanders de straat op in Athene, ditmaal waren het er ongeveer 4000. Het bleef donderdag vrij rustig.