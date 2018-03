Grieks hof blokkeert uitlevering militairen

Een Grieks hof van beroep heeft een Turks verzoek acht militairen uit te leveren afgewezen. Ankara verdenkt hen onder meer van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep, diefstal van militair materieel en desertie. Het was de derde keer dat Turkije vroeg om de uitlevering van de militairen.

De zaak heeft de relatie tussen NAVO-bondgenoten Griekenland en Turkije onder druk gezet. De militairen waren in juli 2016 met een helikopter naar Griekenland gevlucht. Dat gebeurde nadat duidelijk was geworden dat opstandige militairen er niet in zouden slagen de Turkse regering af te zetten.

De Turkse autoriteiten willen de gevluchte militairen berechten, maar vingen eerder ook al bot bij de rechter. Het Griekse hof oordeelde vrijdag dat de aanklachten te vaag zijn. Ook vreesden de rechters dat de militairen geen eerlijk proces zouden krijgen in hun thuisland. Er kan nog in beroep worden gegaan tegen de uitspraak.