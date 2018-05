Grieks en Turks schip botsen

Een Grieks marineschip is vrijdag ten zuidoosten van het Griekse eiland Lesbos in de Egeïsche Zee in botsing gekomen met een Turkse vrachtschip. Het is het derde incident tussen schepen uit de twee landen sinds het begin van dit jaar.

Bij de laatste botsing raakte niemand gewond, aldus het ministerie van Defensie in Athene. Er was ook vrijwel geen schade aan de vaartuigen.

In januari botsten twee schepen van de kustwachten van beide landen. In februari ramde een Turks marinevaartuig een schip van de Griekse kustwacht. In beide gevallen raakte niemand gewond.