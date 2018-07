Griekenland zoekt naar vermisten na inferno

Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zoeken in Griekenland naar mensen die vermist zijn geraakt tijdens de grote natuurbrand bij Athene. Ook wordt geprobeerd de lichamen van slachtoffers te identificeren.

De brand heeft het leven gekost aan zo'n tachtig mensen. Hulpverleners zoeken naar lichamen in verwoeste huizen bij onder meer Rafina en Mati. In die laatste plaats zaten maandag honderden mensen in de val toen de wind plotseling keerde. Daardoor veranderde het vuur van richting.

Veel mensen sprongen in zee om zichzelf te redden, anderen stierven in hun auto's of in de buurt van het strand. Een inwoner van Mati zei met honderden andere mensen urenlang in het water te hebben gestaan tot boten arriveerden om mensen te evacueren. ,,Sommigen hadden brandwonden. Anderen vielen flauw door de rook en de vlammen.''

Sommige burgers houden de autoriteiten medeverantwoordelijk voor de ramp. ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Mensen crepeerden zonder reden'', schreeuwde een huilende vrouw naar de minister van Defensie, die het rampgebied bezocht. ,,Jullie hebben ons overgeleverd aan de genade van God.''