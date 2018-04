Griekenland vraagt Turkije om gebaar

Griekenland heeft Turkije opgeroepen om twee Griekse militairen die vorige maand in Turkije zijn opgepakt vrij te laten, als gebaar van goede wil.

De Griekse premier Alexis Tsipras zei tijdens een kabinetsbijeenkomst dat er sprake is van „toenemende provocaties” van Ankara. „De laatste tijd hebben ze hun provocaties geïntensiveerd en de situatie is op alle fronten aan het escaleren.”

Volgens Griekenland zijn de twee militairen per ongeluk op Turks grondgebied gekomen toen ze illegale vluchtelingen volgden. Turkije heeft ze opgepakt op verdenking van onrechtmatige binnendringing en een poging tot militaire spionage.

De buurlanden en NAVO-bondgenoten staan op verschillende punten lijnrecht tegenover elkaar, onder meer over de splitsing van Cyprus en de rechten in de Ageïsche Zee. De situatie was in het verleden wel vaker gespannen, maar de situatie is duidelijk verslechterd sinds vredesbesprekingen in Cyprus in juli vorig jaar mislukten.