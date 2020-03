Griekenland voert uitgaansverbod in tegen coronavirus

Griekenland voert een uitgaansverbod in, dat de bewegingsvrijheid van mensen op enkele uitzonderingen na strikt beperkt. De maatregel is onderdeel van verdere inspanningen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zei premier Kyriakos Mitsotakis zondag in een televisietoespraak.

De maatregel gaat maandagochtend in. „Het is misschien de laatste stap, één die snel moet worden genomen en niet voor niks”, aldus de premier. „We moeten het algemeen welzijn, onze gezondheid beschermen. Het belangrijkste wapen tegen het coronavirus is de persoonlijke verantwoordelijkheid om thuis te blijven.”

Griekenland zag zondag de grootste sprong in een dag van bevestigde gevallen van het coronavirus met 94, wat het totaal op 624 brengt. In het land zijn vijftien mensen overleden aan de gevolgen van het virus.