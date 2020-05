Griekenland verlengt lockdown vluchtelingenkampen

Griekenland heeft de lockdown die geldt voor vluchtelingenkampen vanwege het coronavirus verlengd tot 21 mei. Het was de verwachting dat de strenge maatregelen maandag ingetrokken zouden worden.

De lockdown is sinds eind maart van kracht. Waarom het verlengd wordt is niet bekendgemaakt. Andere maatregelen om verspreiding van het longvirus tegen te gaan in Griekenland werden afgelopen maandag al verlicht.

In Griekenland zijn 2710 besmettingen vastgesteld en zeker 151 mensen overleden aan het longvirus. Komende maandag gaan scholen en winkels weer open, nadat die wekenlang gesloten zijn geweest.