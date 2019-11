Griekenland stemt voor strengere asielwetten

Het Griekse parlement heeft donderdagavond een wetvoorstel goedgekeurd dat de asielprocedures in het land moet versimpelen en versnellen.

De wetten, die volgens de Griekse regering zo snel mogelijk moeten ingaan, maken het gemakkelijker om migranten die geen recht hebben op asiel, uit te zetten. Ook kunnen asielzoekers voor langere periodes worden vastgehouden en wordt de speciale bescherming van kwetsbare mensen –bijvoorbeeld van minderjarigen zonder begeleiding– stopgezet.

Daarnaast moeten asielzoekers aan meer eisen voldoen voordat zij toegang tot de arbeidsmarkt krijgen en wordt het recht om in beroep te gaan tegen overheidsbeslissingen in de asielprocedure, aangepast.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei voor de stemming dat het land vanwege de nieuwe wetten „een duidelijk en functioneel asielstelsel” krijgt. Hij meent ook dat de nieuwe asielwet een duidelijke boodschap afgeeft: „Degenen die weten dat ze geen asiel verdienen, maar toch proberen binnen te komen en in ons land blijven, worden niet langer getolereerd.”

De commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, uitte donderdag haar bezorgdheid over de wetten, omdat die volgens haar zouden kunnen leiden tot schendingen van mensenrechten. Eerder stelde ook Philip Leclerc, vertegenwoordiger in Griekenland van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dat „de voorgestelde veranderingen mensen in gevaar brengen die bescherming nodig hebben.”

Mijatovic was deze week in Griekenland om vluchtelingenkampen op Lesbos, Samos en in Korinthe te bezoeken. Ze zei na afloop van haar bezoek dat de omstandigheden de afgelopen maanden „dramatisch” zijn verslechterd en dat „dringende maatregelen nodig zijn om de wanhopige omstandigheden aan te pakken.”

De Griekse premier riep woensdag opnieuw op tot een gezamenlijke Europese aanpak van de toestroom van vluchtelingen. EU-landen hadden in 2015 een afspraak gemaakt om Italië en Griekenland te ontlasten, maar Polen, Hongarije en Tsjechië weigeren aan het systeem van herplaatsing mee te werken.

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie oordeelde donderdag echter dat de drie landen wel verplicht zijn asielzoekers over te nemen. Het is gebruikelijk dat het Hof het advies van de advocaat-generaal overneemt.