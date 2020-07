Griekenland sluit de grens met Servië uit vrees voor coronavirus

Vanwege de toegenomen coronavirusbesmettingen in Servië sluit Griekenland de grens voor reizigers uit dit Balkanland. Het inreisverbod geldt voorlopig tot 15 juli.

Servië heeft vrijdag in de hoofdstad Belgrado de noodtoestand uitgeroepen vanwege de hoogste stijging van het aantal coronagevallen sinds april.

Griekenland, dat minder dan 200 coronadoden heeft geteld, is net een promotiecampagne gestart om het toerisme, dat goed is voor een kwart van het bruto binnenlands product, nieuw leven in te blazen.

Veel Serviërs brengen traditioneel hun vakantie door in Griekenland. De afgelopen dagen waren duizenden vakantiegangers uit Servië naar Noord-Griekenland gereisd. Iedereen moest een coronavirustest doen. De regering heeft niet gemeld of er veel besmettingsgevallen waren van mensen uit Servië in Griekenland.