Griekenland pakt migranten met valse pas op

De Griekse politie heeft circa twintig migranten opgepakt die met valse paspoorten naar andere EU-landen wilden reizen. De autoriteiten lieten maandag weten dat de vluchtelingen op Kreta het vliegtuig wilden nemen naar onder meer Nederland, Duitsland, Italië en België.

De vluchtelingen zijn afkomstig uit landen als Syrië, Egypte, en Afghanistan. Sinds begin mei heeft Griekenland tientallen migranten met valse identiteitspapieren opgepakt.

Veel migranten reizen van Noord-Afrika via de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië. Vanuit die Zuid-Europese landen proberen ze de oversteek te maken naar andere EU-landen. In Italië gebruikte de politie maandag traangas tegen circa vierhonderd migranten die vanuit de noordelijke stad Ventimiglia naar de Franse grens liepen. De vluchtelingen lieten weten dat ze het zat waren om in een vluchtelingenkamp in Italië te zitten.

De Italiaanse politie hield de vluchtelingen tegen. Volgens de wetgeving in Brussel moeten vluchtelingen asiel aanvragen in het eerste land van de EU dat ze aandoen.