„Griekenland op dag van verlossing”

Er is een nieuw tijdperk voor Griekenland aangebroken en na een Odyssee of moeilijke zwerftocht is vandaag de dag van de verlossing aangebroken. Dit zei de Griekse premier Alexis Tsipras dinsdag in een toespraak tot de natie. Tsipras sprak ter gelegenheid van het einde van het steunprogramma waarmee Europese landen Griekenland tegen strenge voorwaarden sinds 2010 door een zeer ernstige schuldencrisis loodsten.

Voor de noodkredieten van in totaal 289 miljard euro moest Athene van de europese partners en van het IMF pijnlijke bezuinigingen en hervormingen doorvoeren. Volgens Tsipras zijn de Grieken daar nu van bevrijd dankzij het afgeronde steunprogramma en dankzij economische groei, een beheersbaar begrotingstekort en betere omstandigheden op de arbeidsmarkt. Het land gaat echter nog altijd gebukt onder schulden die nu een omvang hebben van 180 procent van het bruto binnenlands product.

Tsipras sprak op het eiland Ithaka. Daar keerde volgens het op dicht gezette verhaal van de dichter Homerus de Griekse held Odysseus terug na een moeizame jarenlange tocht (Odyssee) na de Trojaanse oorlog.