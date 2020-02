Griekenland komt met gesloten kampen voor migranten op eilanden

Griekenland begint in maart met het opzetten van gesloten kampen voor asielzoekers op de eilanden. Die moeten halverwege het jaar in gebruik worden genomen, zei minister Notis Mitarachi van Migratiezaken tegen radiozender Skai. Het grootste deel van de migranten moet worden ondergebracht op Lesbos, Chios, Samos, Kos en Leros.

Op de Griekse eilanden wachten naar schatting zo'n 40.000 migranten tot hun asielaanvraag is verwerkt. Ze bivakkeren in overvolle ontvangstcentra, met veel onrust tot gevolg. Asielzoekers demonstreerden vorige week tegen de slechte leefomstandigheden op Lesbos, terwijl inwoners daar de straat opgingen om sluiting van de centra te eisen.

De regering wil de huidige centra sluiten en vervangen door kampen met een strenger regime. Die worden 's nachts afgesloten, zodat migranten dan niet over het eiland kunnen trekken. De minister zegt dat zo'n 20.000 mensen opgevangen moeten kunnen worden in de nieuwe kampen.

In Griekenland arriveerden vorig jaar zo'n 74.000 migranten. Veel asielzoekers staken vanuit Turkije per boot over naar Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. De regering had al toegezegd begin dit jaar 20.000 asielzoekers over te brengen naar het vasteland.