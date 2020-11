Griekenland in gedeeltelijke lockdown met avondklok

Griekenland gaat dinsdag gedurende een maand in een gedeeltelijke lockdown om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Horecazaken, musea, bioscopen en andere openbare gebouwen moeten sluiten in zwaar getroffen gebieden. Ook gaat tussen middernacht en 05.00 uur een avondklok gelden in het hele land.

De gedeeltelijke lockdown geldt onder meer in steden als Athene, Thessaloniki, Larisa en Ioánnina. Daar hoeven niet alle bedrijven te sluiten. Kapsalons, hotels en veel ondernemingen mogen wel openblijven. Ook scholen gaan niet dicht. Maandag werd bekend dat daarnaast vluchten naar Thessaloniki worden afgelast, gedurende een periode van twee weken.

Een woordvoerder van de regering roept mensen op zich aan de nieuwste beperkingen te houden, om zo een nationale lockdown te voorkomen. „Als we de maatregelen hanteren, zullen we in december optimistischer kunnen zijn”, zei hij tegen Skai TV.

Griekenland telt minder coronabesmettingen dan andere Europese landen, maar sinds een aantal weken loopt het aantal op. Maandag werden 1152 nieuwe gevallen gemeld.