Griekenland houdt vluchtelingen tegen bij grens

De Griekse autoriteiten hebben honderden migranten tegengehouden die het land wilden binnengaan. Dat gebeurde nadat een Turkse functionaris had gezegd dat vluchtelingen die naar Europa willen niet meer worden tegengehouden.

„Aanzienlijke aantallen migranten en vluchtelingen hebben zich in grote groepen verzameld bij de Grieks-Turkse landgrens”, zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis op Twitter. „Ze proberen illegaal het land binnen te komen.”

Een journalist zag in de regio Evros trucks met prikkeldraad. Ook stonden gewapende soldaten klaar. Griekse veiligheidstroepen gebruikten onder meer rookgranaten bij grenspost Pazarkule. Sommige migranten probeerden om te keren, maar mochten toen Turkije niet meer in.

Migranten zeggen deze kans niet aan zich voorbij te willen laten gaan. „We hoorden dat ze toestemming zouden geven en dat we allemaal kunnen gaan”, zei een 20-jarige Afghaan bij een busstation in Istanbul. „Dus vandaag vertrekken we allemaal om naar Duitsland te gaan.”

Een 25-jarige Syriër in die miljoenenstad klaagde dat er geen werk is in Turkije, waar zich meer dan 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen bevinden. „Turkije is niks. Europa is leuker”, aldus de vluchteling, die in de rij stond om op een bus naar de Griekse grens te stappen.