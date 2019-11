Griekenland gaat omstreden kampen sluiten

De Griekse regering wil de drie grootste vluchtelingenkampen op eilanden in de oostelijke Egeïsche Zee stapsgewijs sluiten. In de plaats komen nieuwe vertrek- en identificatiecentra.

Het gaat om kampen op Lesbos, Samos en Chios die regelmatig in het nieuws zijn vanwege de slechte omstandigheden en overbevolking. In de nieuwe centra wordt een scheiding onder de vluchtelingen gedaan. Migranten die niet voor asiel in aanmerking komen, worden daarna in een gesloten opvang ondergebracht in afwachting van hun terugreis. De rest wordt naar het vasteland overgebracht.