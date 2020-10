Griekenland deels in lockdown

Griekenland gaat deels in lockdown vanwege de coronacrisis. Premier Kyriakos Mitsotakis maakte bekend dat vanaf dinsdag horecazaken, musea, bioscopen en andere openbare gebouwen moeten sluiten in zwaar getroffen gebieden. Ook gaat tussen middernacht en 05.00 uur een avondklok gelden in het hele land.

Griekenland maakte vrijdag melding van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Bij ruim 1600 mensen was vastgesteld dat ze het virus hadden opgelopen. Mitsotakis zei op televisie dat ingegrepen moet worden voordat de zorg de druk niet meer aankan. „Het virus valt aan in golven”, benadrukte hij.

De nieuwe maatregelen zijn minder verregaand dan de lockdown van eerder dit jaar. Zo wordt het reisverkeer tussen regio’s dit keer niet aan banden gelegd. „Een volledige lockdown zou schadelijk zijn voor de economie en de samenleving”, aldus de premier.

De gedeeltelijke lockdown blijft een maand van kracht, onder meer in steden als Athene, Thessaloniki, Larisa en Ioánnina. Daar hoeven niet alle bedrijven te sluiten. Kapsalons, hotels en veel ondernemingen mogen wel open blijven. Ook scholen gaan niet dicht.