Griekenland breidt hekken langs grensrivier Evros verder uit

Griekenland plaatst nieuwe hekken aan de grens met Turkije langs de rivier de Evros. Vooral bij ondiepe stukken waar de rivier ondiep en dus doorwaadbaar is, worden hekken geplaatst.

De bouw is volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis noodzakelijk „zodat de Griekse burgers zich veilig voelen”, zei hij op de staatszender ERT na een inspectie van de voortgang van het project.

Turkije heeft herhaaldelijk gedreigd duizenden migranten uit het land naar Griekenland en daardoor naar de EU te laten vertrekken.

In het noordoosten langs de grensrivier, in het Turks Meriç geheten, staat al 11 kilometer aan grenshekken. Daar komt nog 27 kilometer bij, zo is de bedoeling, vooral langs vertakkingen van de rivier in het zuiden, waar veel ondiepten zijn. De bouw moet in april volgend jaar zijn afgerond.

In februari ontstond een crisis langs de rivier toen duizenden migranten door Turkije naar de grens werden gestuurd. Griekse autoriteiten en de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex konden toen een toestroom voorkomen.