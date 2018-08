Griekenland breekt illegale huizen af

Griekenland zal duizenden illegale bouwwerken slopen. Dat zei premier Alexis Tsipras dinsdag. In gebouwen die zonder vergunning zijn neergezet kwamen tientallen mensen om het leven tijdens een verwoestende bosbrand op 23 juli.

Tsipras, wiens regering werd beschuldigd van een trage reactie op de ramp, zei dat de sloop van 3200 gebouwen onmiddellijk zou beginnen in de regio Attica, waar ook de hoofdstad Athene deel van uit maakt.

„Hetzelfde geldt voor de rest van Griekenland,” vertelde Tsipras tegen toehoorders in Lavrio, ten oosten van Athene, dicht bij de plek waar de verwoesting in de badplaats Mati zich in een paar uur afspeelde.

Zeker 91 mensen kwamen tijdens de bosbranden om het leven. Veel van hen zaten gevangen in een doolhof van smalle ommuurde straatjes. Ook daar waren tal van constructies zonder vergunning, wat heel gebruikelijk is in Griekenland.

„We zijn vastbesloten dat niets zal worden vergeten en we zullen de (politieke) kosten dragen”, zei Tsipras.