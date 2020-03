Griekenland accepteert tijdelijk geen asielaanvragen

Griekenland accepteert een maand lang geen nieuwe asielaanvragen. Het roept bovendien de noodsituatie uit bij de grenzen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis kondigde dat zondag via Twitter aan.

Aanleiding is een dreigende stroom van vluchtelingen die vanuit Turkije via Griekenland Europa binnen willen. Duizenden migranten zijn inmiddels richting de Turks-Griekse grens getrokken. Zij gingen op weg nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had gezegd dat hij migranten die naar Europa willen niet meer zal tegenhouden.

„Probeer niet om Griekenland binnen te komen, je zult worden teruggestuurd”, was de boodschap die Mitsotakis via Twitter de wereld in stuurde na een bijeenkomst van zijn veiligheidskabinet.

De Bulgaarse premier Boiko Borissov reist maandag naar Ankara om tijdens een diner met Erdogan te praten over de situatie. Ook Bulgarije grenst aan Turkije en is een doel voor migranten die verder Europa in willen.